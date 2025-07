‘A galera está neste top 4 sem fazer nada!’, disparou Eike sobre os finalistas na Cabine de Descompressão Veja tudo o que o casal eliminado do Power Couple falou para Lucas Selfie logo após deixar a Mansão Novidades|Do R7 04/07/2025 - 13h41 (Atualizado em 04/07/2025 - 13h41 ) twitter

Nat e Eike soltam o verbo na Cabine de Descompressão sobre os finalistas do Power Couple Divulgação/RECORD

Já na reta final, o Power Couple Brasil deu adeus a mais um casal na noite desta quinta (3). Natália e Eike foram eliminados da disputa com 22,15% dos votos, após encararem a berlinda com Adriana e Dhomini e Carol e Radamés, que ganharam do público a chance de chegar à semana final, ao lado de Rayanne e Victor e Talira e Pessina.

Assim que deixaram a Mansão Power, Nat e Eike foram direto para a Cabine de Descompressão, exibida com exclusividade pelo PlayPlus e comandada por Lucas Selfie.

Na atração, o casal começou a ter noção da repercussão do jogo aqui fora e de tudo o que está rolando nesta fase decisiva do reality. Logo no início da conversa com Selfie, Eike lamentou a eliminação, faltando poucos dias para a final. “Chorei de tristeza, porque tudo aquilo que falei [no jogo] é verdade, literalmente tudo! Então, a gente quer trabalhar agora, porque queremos construir uma casa nova, e estávamos acreditando nesse prêmio. Como não veio, o sonho deu uma desabada, e o choro veio com força”, desabafou o ator.

Os dois também falaram sobre os motivos que podem ter levado à eliminação, e Nat destacou o fato de ter ido para uma DR com casais fortes. Já Eike analisou uma das duplas que pode ter caído no gosto do público. “Queremos muito que Adriana e Dhomini vençam, mas Carol e Radamés são os favoritos, desde o momento que tiveram embate com a gente e depois com o Dhomini. Após isso, eles não fizeram mais nada no jogo”.

Nat e Eike também relembraram a situação em que Victor pendurou uma calcinha de Nat na maçaneta da porta e alegou ser uma brincadeira. “A gente acreditou no Victor, né?”, pontuou a influencer, enquanto o ator analisou o contexto do fato e justificou o motivo de não ter partido para a briga. “Naquele momento, o Victor tinha uma boa relação comigo. A sorte dele foi que eu realmente tinha uma amizade por ele, um carinho. Porque se fosse qualquer outra pessoa daquele bonde ali, eu teria reagido diferente. Mas com ele quis trabalhar o perdão. Não queria usar isso como uma forma para crescer no jogo”.

Eike ainda fez questão de opinar que os casais finalistas do reality não tiveram grandes embates, nem performance suficiente para estarem ali. “Eles não fazem nada! Estão no top 4 sem fazer nada! Eu, pelo menos, falei, tentei. A galera que está neste top 4, com todo o respeito, deitou no jogo e está na zona de conforto desde a primeira semana”, disparou ele, e, junto com a mulher, apontou Talira e Pessina como os mais “plantas”.

Questionado por Selfie sobre a preparação para viverem o Power Couple, Eike contou que acompanha muito reality show desde sempre. “Sou fã de reality desde A Fazenda 1, de verdade! Acompanho desde criança, direto. Mas não o que a galera fala nas redes sociais. Sou de assistir na TV o que passa”.

Eike e Nat ainda falaram que a DR de ontem, entre eles, Adriana e Dhomini e Carol e Radamés deveria ser a final desta temporada do Power.

Ao final do papo, o ator também deixou em aberto uma participação em A Fazenda, caso surja o convite. “Não sei, na verdade o meu sonho era participar do Power Couple. Óbvio que não vou fechar as portas, mas não sei”, disse Eike, enquanto Nat disparou: “Eu acho que você vai, sim! (risos)”.

A entrevista completa de Nat e Eike na Cabine de Descompressão está disponível no PlayPlus, assim como as edições anteriores da atração, com todos os casais que já foram eliminados nesta temporada do Power Couple.

Relembre a trajetória de Nat e Eike pelo reality de casais:

share Fim da linha para Nat e Eike no Power Couple Brasil! Os pais da Pipa levaram o jogo com foco e estratégia, curtindo as provas, se divertindo nas festas e criando tanto amizades, quanto rivalidades. Relembre a passagem deles no reality!