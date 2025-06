‘Acho que a Carol tem uma inveja incubada dentro dela’, ironiza Ana Paula sobre a maior rival no reality Veja tudo o que o casal eliminado do Power Couple falou para Lucas Selfie na Cabine de Descompressão Novidades|Do R7 13/06/2025 - 13h27 (Atualizado em 13/06/2025 - 13h27 ) twitter

Ana Paula e Antony soltam o verbo na Cabine de Descompressão sobre a eliminação Divulgação/RECORD

O Power Couple Brasil acabou para outro casal na noite desta quinta (12). Após mais de 40 dias de confinamento, polêmicas e muita disputa, Ana Paula e Antony foram a sexta dupla eliminada do reality, com 25,74% dos votos do público. Eles disputaram a DR com Adriana e Dhomini e Eike e Nat, que voltaram para mais uma semana no jogo.

Logo após deixarem a Mansão Power, Ana Paula e Antony participaram de mais uma edição da Cabine de Descompressão, atração comandada por Lucas Selfie e exibida com exclusividade no PlayPlus.

Depois de passarem semanas confinados, o casal eliminado teve aquela tradicional primeira conversa com Lucas Selfie e começaram a se situar dos acontecimentos do reality e da repercussão do jogo de cada casal com o público.

Logo no começo, Selfie questionou o casal sobre os motivos que levaram à eliminação deles. Mas tanto Antony como Ana Paula disseram não entender o que aconteceu e perguntaram se estariam cancelados. “Foi tipo, bateu na trave, né? Acreditávamos no nosso potencial e nos entregamos ao máximo”, disse Antony.

Decepcionada com a eliminação, Ana Paula também falou sobre a performance do casal dentro do reality. “Tenho a convicção que fizemos o melhor! Nos doamos bastante. Temos muita resiliência. A gente fez o que pode, lutamos com unhas e dentes. E vou dizer: Meu marido não desistiu de nenhuma prova, diferente de outros que têm lá dentro. Então, não sei o que o Brasil quer!”.

Selfie questionou o desempenho do casal nas provas e os dois foram bem sinceros, ao afirmarem que, definitivamente, não têm talento para aquele tipo de desafio, de orientação. “Sabemos que somos ruins mesmo nesse negócio de guiar. Nessas provas a gente realmente era um fiasco”, pontuou Antony.

Ao assistirem um VT em que Carol fala sobre Ana Paula, a loira ficou indignada, e disparou: “A Carol é minha fã, acho que tem uma inveja incubada dentro dela, porque sou alegre, espontânea, expansiva. E ela é antipática, sem graça, sem sal, muito chocha”.

O casal também ficou indignado ao ver um trecho do programa em que Talira fala dos dois de forma nada amigável. “Bando de covardes! Não acreditamos no que estamos vendo agora. Pelo menos Carol e Radamés foram mais sinceros”, disse Antony, decepcionado.

Ana Paula disse que, para ela, a única coisa que não vale em um reality show é agressão física. “Agressão verbal, pode descer a lapada. Eu só não concordo com agressão física”. E Antony também completou a opinião da mulher. “Tudo o que está no jogo, você pode utilizar. Acho que vale tudo, a partir do momento que tem um limite pessoal. Então, se a gente falou: ‘parou, não está valendo mais a discussão, parou! Eu acho que vale isso!”, disparou o modelo.

A entrevista completa de Ana Paula e Antony na Cabine de Descompressão está disponível no PlayPlus, assim como as edições anteriores da atração, com os casais que já foram eliminados nesta temporada do Power Couple.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Relembre a trajetória de Ana Paula e Antony pelo reality de casais:

