Canal do Power Couple Brasil no YouTube bate um milhão de inscritos Os vídeos do reality de casais também fazem sucesso, garantindo milhares de visualizações Novidades|Do R7 07/05/2025 - 17h23 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h24 )

O público faz parte dessa conquista! Edu Moraes/RECORD

O sucesso do canal do Power Couple Brasil no YouTube foi reconhecido! O programa recebeu a Golden Play Button, uma placa de ouro em homenagem ao número gigantesco de seguidores na plataforma. Resultado do ótimo trabalho, o reality bateu a marca de um milhão de inscritos!

O canal exibe cortes do dia a dia dos participantes na Mansão Power, vídeos de provas, conteúdos digitais e shorts. As publicações recebem milhares de visualizações!

Ainda não segue o canal? Clique aqui!

Se liga:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Dicionário Power! Confira os termos mais usados no reality de casais

Referência! Chegou a solução de todos os problemas dos novos fãs de Power Couple Brasil! Se você não sabe o significado de algum termo usado no reality, ou ficou curioso sobre o dialeto peculiar dos casais, o Dicionário Power está na área para te ajudar. Divirta-se!