Confira a opção da Herança da DR mais votada pelo público O segundo casal eliminado do Power Couple vai decidir com quem fica esse ‘presente’ Novidades|Do R7 14/05/2025 - 22h38 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem vai receber essa surpresinha no reality? Edu Moraes/RECORD

Os fãs do reality capricharam nos votos e mais uma Herança da DR está definida no Power Couple Brasil! No domingo (18), o segundo casal eliminado do reality vai sacudir o jogo ao escolher com quem fica essa surpresinha.

Veja a alternativa mais votada:

B) Escolha um casal para apostar no escuro (ou seja: antes de ver a explicação) na segunda prova do ciclo.

Alguma dúvida de que esse poder vai mexer com os ânimos da Mansão Power? Não perca a dinâmica deste domingo (18), a partir das 14h15, e descubra quem receberá o presente misterioso.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Só risadas! Relembre sete memes do Power Couple Brasil

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Melhor do que só assistir ao Power Couple Brasil 7, é acompanhar o programa enquanto se diverte com os memes das redes sociais oficiais! Nenhum momento divertido passa batido. Confira sete exemplos de que o elenco está rendendo cenas engraçadas!