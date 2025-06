Descubra qual é a próxima Herança da DR que vai movimentar o Power Couple A última missão dos eliminados da semana vai ser escolher com quem fica esse ‘presente’ Novidades|Do R7 18/06/2025 - 22h42 (Atualizado em 18/06/2025 - 22h42 ) twitter

Você votou na opção vencedora? RECORD/Edu Moraes

Antes de se despedir da Mansão, o próximo casal eliminado do Power Couple Brasil terá a missão de selecionar uma dupla da competição para deixar o “mimo”. Escolhida pelos fãs do reality, a Herança da DR vai agitar ainda mais o game e você não pode ficar de fora do que está por vir!

A opção mais votada foi:

B) Escolham um casal que pode, se quiser, cancelar sua aposta após o resultado da primeira prova do ciclo.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Nova era na Mansão e top 7! Veja o resumão da semana do Power Couple:

