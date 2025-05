Dinâmica Quebra-Power promete colocar fogo na Mansão, ao vivo, neste domingo (4) A partir das 14h15, Rafa Brites, Felipe Andreoli e Marcia Fu vão interagir com os casais do Power Couple Brasil Novidades|Do R7 02/05/2025 - 16h25 (Atualizado em 02/05/2025 - 16h25 ) twitter

O público já teve um gostinho de quebra-power na DR Reprodução/RECORD

O final de semana da RECORD vai ficar ainda mais turbinado! Já neste domingo (4), a partir das 14h15, Rafa Brites e Felipe Andreoli comandam, ao vivo, a atividade Quebra-Power, que promete agitar ainda mais a competição entre os participantes do Power Couple Brasil, que já está pegando fogo logo na primeira semana da temporada.

É aquele momento do jogo em que os casais se reúnem para lavar a roupa suja, resolver as pendências acumuladas e soltar as verdades não ditas. Não é hora de colocar panos quentes! É o acerto de contas sobre tudo o que aconteceu ao longo da semana no reality! Marcia Fu também estará presente com o casal de apresentadores, colocando ainda mais lenha na fogueira da dinâmica!

Não perca!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Gritaria, dedo na cara e deboche! Confira a reação dos casais na formação da primeira DR

