Eike Duarte trolla Selfie e abandona Live do Eliminado: ‘Que show da Xuxa é esse?’

Eike Duarte solta o verbo na Live do Eliminado Reprodução/RECORD

Que show da Xuxa é esse? Os pais da Pipa, a influenciadora Nat Vivacqua e o ator Eike Duarte, foram barrados do top 4 do Power Couple Brasil após uma trajetória marcada por tretas, diversão e polêmicas. A dupla eliminada na última quinta (3) em uma DR disputada contra os aliados Adriana e Dhomini, e os rivais Carol e Radamés esteve na Live do Eliminado desta sexta (4) para comentar as polêmicas do jogo com Lucas Selfie.

Em meio ao bate-papo, o ator deu um show de atuação e trollou a todos ao abandonar o estúdio após se mostrar ofendido com uma brincadeira sobre seu início de carreira. Minutos depois, ele retornou: “Que show da Xuxa é esse?”.

Trollagens à parte, o ator e a influenciadora estavam afiados nas respostas e na percepção do jogo. “Não consigo entender como o público se apegou rápido em Carol e Radamés, e Dhomini e Adriana. Eu acho sinceramente que o público está dando mole, se quer ver treta, embate, tem que dar embate para quem se posiciona com todo mundo”, alfinetou Eike.

E sobrou até para a queen: “Espero que a Márcia Fu não esteja passando pano para ele [Radamés]. Ele é um cara que é fofoqueiro”, disse o ator.

‌



Rolê da calcinha

O casal também reviu o episódio da calcinha, quando Victor Pecoraro encontrou a peça íntima de Nat e a pendurou em uma maçaneta da Mansão. “A todo momento fiquei pensando que a culpa era minha, não pensei que alguém iria pegar de propósito para fazer uma chacota. Fiquei com vergonha e fui falando baixinho com cada um para [tentar] saber”, confidenciou Nat.

Treta com Carol e Radamés

Outra polêmica que rendeu foi a treta com Carol e Radamés, quando a judoca desfiou Eike, falando que ele não aguentaria cinco minutos com ela. Além de assistirem à cena, eles mostraram ao público o ponto de vista de quem estava na briga.

‌



“Ela [a Carol] queria provocar uma expulsão, botar um homem contra uma mulher, eu não olhava para ela, naquele take, eu olhava para ele [Radamés]. Ela é manipuladora, estrategista, está fazendo esse jogo claro, vitimismo, tudo o que não sou”.

Quem leva?

Apesar de não torcerem por Carol e Radamés, eles acreditam que o casal vai ganhar o reality, mas apontaram a dupla como planta: “A maioria dos casais são plantas. O que Carol, Radamés, Dhomini e Adriana estão produzindo de conteúdo para o jogo? Eles tiveram um grande embate, mas foi na terceira semana”.

‌



Quer saber tudo o que rolou? Assista à Live do Eliminado na íntegra no site oficial.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Relembre a trajetória do casal no reality:

