'Faltou quebrar mais o barraco, mas o André ficava me controlando', desabafa Silvia na Cabine de Descompressão Veja tudo o que o casal eliminado do Power Couple falou para Lucas Selfie logo após deixar a Mansão Novidades|Do R7 20/06/2025 - 12h23 (Atualizado em 20/06/2025 - 12h23 )

Silvia e André soltam o verbo na Cabine de Descompressão sobre a eliminação Reprodução/RECORD

Não deu para Silvia e André! O casal, que estava na DR com Cris e Kadu e Rayanne e Victor, deixou o Power Couple Brasil na noite desta quinta (19), com 31,74% dos votos. Logo após o anúncio da eliminação, o casal foi direto conversar com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão, atração que teve transmissão, ao vivo, do PlayPlus.

Silvia disse o que acha que faltou para continuar na disputa do reality: “Acho que faltou ‘quebrar mais o meu barraco’, mas o Vidinha [André] ficava me controlando”. André se defende: “Cara, eu tenho uma mulher que quando começa a discutir já quer voar em cima. Como é que vou deixar ela discutir?”.

Ainda falando sobre a saída do programa, o casal foi perguntado por Selfie se estavam decepcionados por sair na reta final do Power Couple ou pelos adversários da DR Kadu e Cris. André não titubeou na resposta e ainda falou sobre: “Vou te falar com toda sinceridade, sair para o Kadu e Cris. Na minha concepção, é o casal que ‘sabonetou’ em muita coisa”.

Os participantes eliminados apontaram o ator Eike Duarte como o mais falso dentro do confinamento e André completou: “Acho que é páreo duro: Eike e Dhomini”. E Silvia falou sobre Dhomini: “Com essa convivência dele, onde eu moro ele não entra”.

Lucas Selfie perguntou se o casal gostaria de ter amizade com algum participante quando o programa acabar. André disse: “Não sei, depois de tudo a gente vai pensar”. Silvia completou: “Eu já acho que não precisa”.

Na Cabine de Descompressão, o casal eliminado também falou de desavenças e tretas que tiveram no Power Couple, comentaram atitudes de participantes e muito mais! A edição na íntegra está disponível no PlayPlus, assim como as edições anteriores da atração, com os casais que já foram eliminados nesta temporada do Power Couple Brasil.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Relembre a trajetória de André e Silvia pelo reality de casais:

Como diz a Silvia, 'é sobre isso'! Ela e André deram adeus ao Power Couple Brasil pouco tempo depois de garantir o Top 7 do reality. Apesar da trajetória ter um fim, o casal rendeu boas risadas, fofocas e tretas. Relembre!