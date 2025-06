Festa Pêssego embala os casais do Power Couple nesta sexta (6) Público acompanha a balada, ao vivo, pelo PlayPlus; RECORD exibe os melhores momentos no programa de sábado (7) Novidades|Do R7 06/06/2025 - 16h18 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h18 ) twitter

Mansão vai ferver com a festa do Power Couple

Frio em Itapecerica? Os casais do Power Couple Brasil não vão nem sentir! A Festa Pêssego promete elevar a temperatura da Mansão nesta sexta (6), com a temática inspirada no doce marcante que dá nome a um dos quartos do reality.

O público vai poder acompanhar a baladinha, ao vivo, pelo PlayPlus, e assistir aos melhores momentos no programa deste sábado (7). A comemoração promete estratégias, muito passinho, romance e boas risadas!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Relembre a última comemoração que fez a Mansão tremer!

Para comemorar o encerramento de mais um ciclo no Power Couple Brasil e o início de outro, os casais curtiram a Festa Cacau. Além de muita cantoria, coreografia e diversão, teve quem aproveitou o momento para desabafar sobre as tensões da semana. E, no after, ainda rolou um climão devido a uma suposta brincadeira de mau gosto; confira!