Festa Romã celebra top 5 do Power Couple Brasil nesta sexta (27) O público acompanha a balada, ao vivo, pelo PlayPlus; RECORD exibe os melhores momentos no programa de sábado (28) Novidades|Do R7 27/06/2025 - 17h34 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Festa Romã promete muita diversão, passinhos de dança e fofocas Edu Moraes/RECORD

Tem festa temática de uma nova fruta chegando na área para os casais do top 5 do Power Couple Brasil 7 aproveitarem em grande estilo as últimas semanas do confinamento.

A Romã será a fruta da vez que vai virar tema da festa do reality de casais nesta sexta (27). Os participantes vão poder relaxar após uma semana intensa de provas, apostas, e também da eliminação de Cris e Kadu.

O público pode acompanhar a festança ao vivo pelo PlayPlus, além de conferir os melhores momentos da balada que serão exibidos no programa deste sábado, (28).

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Relembre os melhores momentos da última festa :

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os casais do Power Couple se jogaram na Festa Jabuticaba, com direito a muita diversão, dança de rivais e comemoração em grande estilo pelo aniversário de Kadu Moliterno. Já no "after" teve muita reflexão sobre o game; se liga!