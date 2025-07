‘Fiquei morrendo de vergonha’, desabafa Nat sobre episódio da calcinha no Power Couple Após deixarem o reality de casais, Nat e Eike falam sobre jogo morno dos concorrentes; saiba mais Novidades|R7 04/07/2025 - 15h23 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h23 ) twitter

Na Live do Eliminado, Nat e Eike são sinceros sobre suas experiências no Power Couple Brasil 7 : Edu Moraes e Divulgação/RECORD

Nat e Eike deixaram o Power Couple Brasil 7, mas continuam sem papas na língua. Na Live do Eliminado com Lucas Selfie, realizada nesta sexta-feira (4), o casal falou sobre o jogo morno dos concorrentes e criticou duramente a atitude de Victor no polêmico episódio em que uma calcinha foi deixada, propositalmente, em local público dentro da casa.

Confira a entrevista:

Para vocês, o que define um casal vencedor do Power Couple?

Eike: Eu acho que para ser vencedor do Power Couple, a mulher tem que ser grandona, é só pegar e analisar os últimos vencedores do programa e a edição de agora.

Vocês falaram que Carol e Radamés, assim como Dhomini e Adriana, não renderam no jogo. Por quê?

Eike: Eles não movimentavam nada. Todo Quebra-Power caía na mesma coisa. Não tinha novidade, nem posicionamento. A gente se posicionava, enfrentava, botava a cara. Eles não!

E por que vocês acham que o público deixou eles no jogo?

Eike: O público está dando mole, se querem embate, treta e gente que se posiciona, tem que manter quem faz isso. Mas estão deixando quem fica repetindo história, sem evolução.

Como mulher, qual foi seu sentimento diante do episódio da calcinha?

Nat: Fiquei morrendo de vergonha, achando que a culpa era minha, passando mil possibilidades na cabeça. Mas o que ele fez não foi para encontrar a dona, foi uma chacota. Se fosse para achar de quem era a peça, ele teria perguntado. Eu fui falando baixinho com cada um, tentando descobrir quem fez isso, se foi de propósito. Aí Radamés ouviu e levou isso para o Victor. Ele é uma criança de 47 anos.

Quem foi o mais planta da edição?

Eike: Com todo respeito, eu me amarro no Power Couple, mas a maioria dos casais foi. E Carol e Radamés estão arriscados a serem campeões planta.

E quem não foi?

Eike: A gente, sem brincadeira!

Houve uma situação tensa entre você e a Carol fora dos microfones. Como foi esse momento?

Eike: Ela me chamou para a porrada! Eu podia muito bem explorar isso até a final e fazer disso meu grande embate. Mas a gente escolheu não fazer, escolhemos virar a página.

Acha que Carol e Radamés se aproveitaram da treta que tiveram com o Dhomini?

Eike: Acho que a Carol já perdoou essa história com o Dhomini, mas continua batendo nisso porque viu que funciona.

O Power Couple Brasil 7 é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli; Com produção da Teleimage, e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Confira a trajetória dos casais no reality:

