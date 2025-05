Live do Eliminado: Gi Prado e Eros comentam as polêmicas do reality nesta sexta (16) Após deixarem o Power Couple Brasil, eles relembram a trajetória e soltam o verbo sobre os rivais com Lucas Selfie Novidades|Do R7 16/05/2025 - 11h22 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h22 ) twitter

Gi Prado e Eros deram adeus ao Power Couple Brasil na noite de quinta (15), mas os compromissos do casal com o reality estão longe de acabar! Nesta sexta (16), a partir do meio-dia, eles têm papo marcado com Lucas Selfie na Live do Eliminado. A conversa será transmitida em todas as plataformas digitais do programa e no canal Selfie Service.

O público pode participar enviando perguntas pelos comentários do vídeo, ou usando as hashtags #LiveDoEliminado, #PowerCouple, e #SelfieService.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Paz e humor! Relembre a trajetória de Gi Prado e Eros no Power Couple:

Bem-humorados, Gi Prado e Eros conquistaram os corações dos participantes do Power Couple Brasil! Ao longo dos dias, divertiram os colegas com piadas e rimas criativas, mas sofriam sempre que precisavam se posicionar. Vistos como anti-jogo por intermediarem todas as tretas da Mansão, o casal caiu na DR e não escapou. Relembre a trajetória deles!