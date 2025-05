Maridos devem acertar as metas do casal para o futuro na Prova dos Homens desta terça (27) Esposas apostam em seus parceiros para alavancar ranking semanal do Power Couple Novidades|Do R7 27/05/2025 - 15h30 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h30 ) twitter

Será que os homens conseguem concluir o desafio? Reprodução/Instagram

Terça (27) é dia de Prova dos Homens no Power Couple Brasil. As mulheres vão ter que arriscar em suas apostas para descobrir se seus maridos sabem as metas do casal para o futuro. O objetivo deles é conduzir um carrinho para buscar essas metas, que devem coincidir com as mesmas prioridades descritas pelas mulheres.

No desafio, cada bloco representará um tema, como atividade física, viagem, filhos, casa nova, mais tempo juntos, entre outros.

Após o circuito, o marido deve estacionar o veículo e elencar as metas por ele escolhidas na posição vertical, colocando as principais no topo e as menos importantes logo abaixo. A tarefa vai exigir muita habilidade, agilidade e sintonia dos casais. Cumpre a prova o marido que acertar um determinado número de metas dentro do tempo estipulado.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Degustação de insetos! Veja detalhes do 'banquete' da Prova das Mulheres:

Os insetos voltaram com tudo para a Arena Power! Na quinta Prova das Mulheres do Power Couple Brasil, as esposas fizeram uma verdadeira degustação de iguarias nada convencionais. Além de sintonia com os maridos e conhecimentos sobre a relação, elas precisaram de muita coragem para engolir, de fato, a vitória