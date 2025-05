Saiba como ficou o saldo dos casais na terceira semana do Power Couple Os participantes apostaram alto nos parceiros e garantiram bons resultados Novidades|Do R7 15/05/2025 - 18h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Descubra quanta grana cada dupla conseguiu acumular Reprodução/Instagram

Nem só de treta vivem os casais no Power Couple Brasil! Eles também se esforçam ao máximo para garantirem uma graninha a mais no saldo de cada ciclo. Nesta semana, os participantes apostaram alto, passando da marca dos R$ 100 mil. Adriana e Dhomini arrebentaram nas provas e lideram a tabela, já Gi e Eros, ficaram em último lugar no ranking.

Veja todos os saldos:

Adriana e Dhomini - R$ 122 mil

Rayanne e Victor - R$ 65 mil

Tali e Rafa - R$ 64 mil

‌



Nat e Eike - R$ 63 mil

Silvia e André - R$ 53 mil

‌



Bia e Gui - R$ 41 mil

Cris e Kadu - R$ 37 mil

‌



Emilyn e Everton - R$ 36 mil

Gretchen e Esdras - R$ 31 mil

Ana Paula e Antony - R$ 26 mil

Fran e Junior - R$ 24 mil

Carol e Radamés - R$ 20 mil

Gi e Eros - R$ 18 mil

Curtiu as apostas da semana?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Filósofos do Power Couple! Veja as frases e pérolas icônicas dos participantes:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O público pediu um elenco bom de boca e recebeu os maiores pensadores da atualidade! O Power Couple Brasil não é reality de autoajuda, mas se você precisar de um conselho, uma alfinetada ou até um xingamento criativo, pode se inspirar nas frases dos participantes. Se liga!