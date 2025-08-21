Engenheiros da RECORD marcam presença na SET Expo 2025 Sergio Santoro, Silas Nascimento, Wender Souza e Tomaso D’Angelo representaram emissora no evento entre 18 a 21 de agosto Diversos|Do R7, em Brasília 21/08/2025 - 18h21 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h21 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Engenheiros da RECORD, incluindo Sergio Santoro e Silas Nascimento, marcaram presença na SET Expo 2025 em São Paulo.

Debates focaram no futuro da televisão aberta e a introdução da TV 3.0 no Brasil e América Latina.

Os engenheiros ressaltaram a necessidade de adaptar modelos de negócio à economia digital e o uso de dados dos telespectadores.

A participação ativa na expo demonstrou o compromisso da RECORD com inovação e transformação no setor de televisão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Engenheiros da RECORD deram palestras e mediaram discussões na SET Expo Divulgação - 21.08.2025

Sergio Santoro, Silas Nascimento, Wender Souza e Tomaso D’Angelo representaram a RECORD na SET Expo 2025, realizada de 18 a 21 de agosto, em São Paulo. O encontro reuniu especialistas em engenharia de transmissão para debater o futuro da televisão aberta no Brasil e na América Latina, com destaque para a TV 3.0.

Sergio Santoro, assessor de planejamento de engenharia, participou de dois painéis. No debate “Convergência Total: Produção, Publicidade e Distribuição Potencializando as Marcas”, destacou que a emissora busca, a partir do novo padrão, construir uma plataforma em parceria com o mercado publicitário para repensar os modelos de negócio.

“Não se trata somente de uma tecnologia nova, como foi a transição do analógico para o digital, quando tivemos melhoria de imagem e som. Agora o impacto é ainda maior, trazendo inúmeros diferenciais para o telespectador. Do lado do mercado publicitário, teremos que promover uma revolução interna, assim como todas as emissoras. Passaremos a contar com dados do consumidor e do telespectador, o que permitirá gerar novos insights e aprimorar os produtos ofertados”, afirmou.

Santoro também moderou o painel “Internacionalização do Padrão — do Alasca à Patagônia”, que tratou da integração dos sistemas de TV digital nas Américas, com representantes do Brasil, Estados Unidos e Argentina.

No painel “A construção de um novo modelo de negócio para a TV Aberta no Brasil”, Silas Nascimento, gerente técnico e de engenharia da RECORD Brasília, atuou como moderador. Ele ressaltou que a nova geração da televisão aberta deve ir além da evolução técnica, ao integrar o modelo comercial da radiodifusão à economia digital e ao comportamento interativo do público atual.

Experiência do usuário

Outro momento de destaque foi a participação de Wender Souza, assessor técnico de engenharia da RECORD Brasília e representante da regional Centro-Oeste da SET, na mediação do painel “Novas tecnologias aplicadas à transmissão da DTV+”.

Ao lado de representantes da indústria, como Alberto Botelho, engenheiro de projetos de radiodifusão da LM Telecom, ele sublinhou a importância de preservar o espectro da radiodifusão, especialmente no início do desenvolvimento e na consolidação de uma nova tecnologia.

“Será publicado o decreto da TV 3.0, mas é preciso continuar cobrando a melhoria da experiência do usuário. Outro ponto fundamental é a manutenção do espectro, a qual é um trabalho permanente que temos em Brasília. Porque, evidentemente, o espectro é o que nos move e o que permite tudo que fazemos”, declarou.

A LM Telecom também foi representada por Fernanda Marinho Magalhães, engenheira de projetos, no painel “Da Transmissão ao Engajamento: os Pilares da DTV+, a Nova Televisão Aberta”, que abordou os caminhos para uma TV mais interativa, personalizada e centrada no usuário.

Tomaso D’Angelo, supervisor de engenharia e tecnologia da RECORD Brasília, mediou o painel “Aceleração e Otimização nos Processos para Produção de Conteúdo”, que contou ainda com a presença de Vinicius Galvão Marques, arquiteto e desenvolvedor de soluções da RECORD. A discussão evidenciou como a inteligência artificial se consolida no setor criativo.

“Cada vez mais, a inteligência artificial se consolida no ecossistema de produção de conteúdo, trazendo otimização, aceleração e economia para toda a cadeia de criação”, afirmou D’Angelo.

Com participação ativa em diferentes frentes de debate, os engenheiros da RECORD reforçaram na SET Expo 2025 o papel estratégico da emissora no desenvolvimento tecnológico e na transformação da televisão aberta.

Sobre a SET Expo

A SET Expo 2025 ocorreu de 18 a 21 de agosto, no Centro de Convenções I e II do Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento reuniu profissionais, empresas e especialistas para discutir tendências, soluções e inovações em tecnologia, mídia e entretenimento.