Engenheiros da RECORD marcam presença na SET Expo 2025
Sergio Santoro, Silas Nascimento, Wender Souza e Tomaso D’Angelo representaram emissora no evento entre 18 a 21 de agosto
Sergio Santoro, Silas Nascimento, Wender Souza e Tomaso D’Angelo representaram a RECORD na SET Expo 2025, realizada de 18 a 21 de agosto, em São Paulo. O encontro reuniu especialistas em engenharia de transmissão para debater o futuro da televisão aberta no Brasil e na América Latina, com destaque para a TV 3.0.
Sergio Santoro, assessor de planejamento de engenharia, participou de dois painéis. No debate “Convergência Total: Produção, Publicidade e Distribuição Potencializando as Marcas”, destacou que a emissora busca, a partir do novo padrão, construir uma plataforma em parceria com o mercado publicitário para repensar os modelos de negócio.
“Não se trata somente de uma tecnologia nova, como foi a transição do analógico para o digital, quando tivemos melhoria de imagem e som. Agora o impacto é ainda maior, trazendo inúmeros diferenciais para o telespectador. Do lado do mercado publicitário, teremos que promover uma revolução interna, assim como todas as emissoras. Passaremos a contar com dados do consumidor e do telespectador, o que permitirá gerar novos insights e aprimorar os produtos ofertados”, afirmou.
Santoro também moderou o painel “Internacionalização do Padrão — do Alasca à Patagônia”, que tratou da integração dos sistemas de TV digital nas Américas, com representantes do Brasil, Estados Unidos e Argentina.
No painel “A construção de um novo modelo de negócio para a TV Aberta no Brasil”, Silas Nascimento, gerente técnico e de engenharia da RECORD Brasília, atuou como moderador. Ele ressaltou que a nova geração da televisão aberta deve ir além da evolução técnica, ao integrar o modelo comercial da radiodifusão à economia digital e ao comportamento interativo do público atual.
Experiência do usuário
Outro momento de destaque foi a participação de Wender Souza, assessor técnico de engenharia da RECORD Brasília e representante da regional Centro-Oeste da SET, na mediação do painel “Novas tecnologias aplicadas à transmissão da DTV+”.
Ao lado de representantes da indústria, como Alberto Botelho, engenheiro de projetos de radiodifusão da LM Telecom, ele sublinhou a importância de preservar o espectro da radiodifusão, especialmente no início do desenvolvimento e na consolidação de uma nova tecnologia.
“Será publicado o decreto da TV 3.0, mas é preciso continuar cobrando a melhoria da experiência do usuário. Outro ponto fundamental é a manutenção do espectro, a qual é um trabalho permanente que temos em Brasília. Porque, evidentemente, o espectro é o que nos move e o que permite tudo que fazemos”, declarou.
A LM Telecom também foi representada por Fernanda Marinho Magalhães, engenheira de projetos, no painel “Da Transmissão ao Engajamento: os Pilares da DTV+, a Nova Televisão Aberta”, que abordou os caminhos para uma TV mais interativa, personalizada e centrada no usuário.
Tomaso D’Angelo, supervisor de engenharia e tecnologia da RECORD Brasília, mediou o painel “Aceleração e Otimização nos Processos para Produção de Conteúdo”, que contou ainda com a presença de Vinicius Galvão Marques, arquiteto e desenvolvedor de soluções da RECORD. A discussão evidenciou como a inteligência artificial se consolida no setor criativo.
“Cada vez mais, a inteligência artificial se consolida no ecossistema de produção de conteúdo, trazendo otimização, aceleração e economia para toda a cadeia de criação”, afirmou D’Angelo.
Com participação ativa em diferentes frentes de debate, os engenheiros da RECORD reforçaram na SET Expo 2025 o papel estratégico da emissora no desenvolvimento tecnológico e na transformação da televisão aberta.
Sobre a SET Expo
A SET Expo 2025 ocorreu de 18 a 21 de agosto, no Centro de Convenções I e II do Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento reuniu profissionais, empresas e especialistas para discutir tendências, soluções e inovações em tecnologia, mídia e entretenimento.