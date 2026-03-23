Documentário especial revisita os 300 anos de Fortaleza História da capital cearense é contada na superprodução da emissora RECORD no Ceará

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza, afiliada da RECORD no Ceará, preparou uma homenagem especial para celebrar os 300 anos da capital cearense: um documentário inédito que revisita momentos marcantes da trajetória da metrópole, destacando sua evolução ao longo dos séculos. A produção reúne imagens históricas e registros que ajudam a contar a construção da identidade fortalezense, desde os primeiros passos até se tornar a complexa cidade de hoje. O especial reúne personagens, cenários e acontecimentos que moldaram a cultura e o desenvolvimento local.

O documentário apresenta entrevistas exclusivas com historiadores e personalidades que compartilham memórias e reflexões sobre a importância de Fortaleza para o Ceará e para o Nordeste, com depoimentos que aprofundam o olhar sobre a capital.

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A narrativa também destaca transformações urbanas, sociais e culturais, mostrando como a cidade cresceu, enfrentou desafios e consolidou seu papel como um dos principais polos econômicos e turísticos do Nordeste. O conteúdo promete envolver tanto quem vive na capital quanto aqueles que acompanham sua história à distância.

O documentário constitui uma oportunidade para que os telespectadores celebrem, relembrem e se orgulhem dos 300 anos de história de Fortaleza. A exibição é sempre aos sábados, às 13 horas, em março e abril de 2026.