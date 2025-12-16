TV Cidade Fortaleza inicia 2026 com o especial VERÃO NA CIDADE Emissora RECORD no Ceará celebra a estação mais solar do ano com muita música e informação

Divulgação TV Cidade Fortaleza

O verão vai invadir a tela da TV Cidade Fortaleza com muita energia em 2026. Durante quatro sábados seguidos, o público da emissora RECORD no Ceará acompanha o especial VERÃO NA CIDADE, atração gravada em um cenário paradisíaco, direto do nosso litoral.

Uma imersão completa no clima da estação mais quente do ano, com muita música, conteúdos especiais, entrevistas exclusivas e aquele astral que só o Ceará tem.

Grandes artistas da nossa terra trazem todo o talento para o programa, acompanhados de suas bandas, revisitando sucessos marcantes da carreira e interpretando clássicos que embalam a folia pré-carnavalesca.

É música boa do início ao fim, celebrando a diversidade e a força rítmica em um palco montado à beira mar, com o charme dos ventos do nosso litoral e o clima de descontração.

À frente do especial, Mayara Lorena dá o tom da festa e recebe Laninha Show, Garota Safada, Fernandinha, Os Transacionais, Belinho da Silva e Pimenta Malagueta para animar as tardes de sábado da TV Cidade Fortaleza.