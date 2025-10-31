TV Cidade Fortaleza e RECORD apostam em inovação e criatividade durante evento com mercado midiático A solenidade ocorreu no Matisse Cuisine et Art, na noite de 30 de outubro de 2025

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza e a RECORD recepcionaram anunciantes, publicitários e integrantes do mercado midiático no evento “Connect TV Cidade”.

O superintendente de Rede da RECORD, André Dias, protagonizou o momento abordando reflexões sobre “TV 3.0: inovação, negócios e experiência do usuário”.

Felipe Snege, executivo de Negócios de Rede da RECORD, abordou as “Novas oportunidades de negócios e o papel estratégico das emissoras locais” durante o encontro.

“Um momento histórico para a TV Cidade Fortaleza e a RECORD, que celebram a parceria de sucesso renovando o elo de respeito e vocação para a comunicação isenta, contextualizada e humanizada, que nos firma com solidez nessa trajetória rumo aos 50 anos”, afirmou o presidente do Grupo Cidade de Comunicação, Miguel Dias de Souza Filho.