TV Cidade Fortaleza lança nova campanha e celebra conquistas Emissora RECORD no Ceará comemora 47 anos em 2025 TV Cidade Fortaleza|Do R7 01/09/2025 - 09h51 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará e integrante do Grupo Cidade de Comunicação, apresentou ao público sua nova campanha institucional, marcada pelo conceito “Mais cor na sua vida” e pela assinatura “Te Vejo na Cidade”. A proposta traz uma identidade visual vibrante, conectada e contemporânea, reafirmando o compromisso da emissora em estar cada vez mais próxima dos cearenses.

Divulgação TV Cidade Fortaleza

Há quase meio século no ar, a TV Cidade Fortaleza é referência em informação, credibilidade e entretenimento, sempre em movimento, acompanhando a evolução da sociedade, assim como a RECORD, da qual é afiliada desde outubro de 1998.

O novo posicionamento simboliza transformação, levando cores, dinamismo e emoção para dentro da casa dos telespectadores.

O manifesto da campanha reforça a conexão construída ao longo dos anos: “Estou há quase meio século no ar. Estou na sua casa, na sua rotina, no seu coração. Vi gerações crescerem, mas não fico para trás. Evoluímos juntos. Não sou só uma emissora de TV, sou alegria, informação, inspiração e companhia durante todo o dia. Minha essência é cearense, mas meu compromisso é com você”.

‌



O slogan “Mais cor na sua vida” traduz a proposta de enriquecer a rotina dos cearenses com pluralidade, emoção e dinamismo.

A assinatura “Te Vejo na Cidade”, por sua vez, simboliza proximidade, identificação e pertencimento, criando um elo direto entre a emissora e a vida dos telespectadores.

‌



Divulgação TV Cidade Fortaleza

O novo visual traz um mosaico de cores que conecta toda a programação, transmitindo coesão e fluidez. As tonalidades escolhidas foram inspiradas no tradicional “color bar” da televisão, referência técnica que garante o balanceamento de cor na imagem. Esse conceito foi ressignificado para a TV Cidade, simbolizando diversidade, modernidade e a energia que move a emissora.

A tradicional fita da TV Cidade também aparece renovada, representando movimento, inovação e vínculo imediato com o público.

‌



Confira o vídeo: