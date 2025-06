Ministro Wellington Dias concede entrevista exclusiva à TV Cidade Fortaleza Titular do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome esteve na afiliada da RECORD no Ceará com exclusividade TV Cidade Fortaleza|Do R7 12/06/2025 - 16h24 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Cidade Fortaleza

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, concedeu entrevista exclusiva à TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, no dia 9 de junho de 2025.

O presidente do Grupo Cidade de Comunicação, Miguel Dias de Souza Filho, e a diretora Gaída Dias recepcionaram o convidado especial.

Divulgação TV Cidade Fortaleza

Em participação no quadro “Café Especial”, do programa Balanço Geral Ceará Manhã, Wellington Dias especulou a saída do Brasil do mapa da fome até 2026, a partir de projeções da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. “Em 2023, já reduzimos a insegurança alimentar para 2,8% e, neste ano, devemos ficar abaixo de 2,5%, que é o limite técnico que define a saída do Mapa da Fome. Se mantivermos essa média até 2026, o Brasil será novamente reconhecido como um país que venceu a fome”, afirmou.

Confira a entrevista: