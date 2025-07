Ministro Alexandre Padilha concede entrevista exclusiva à TV Cidade Fortaleza Titular da Saúde esteve na afiliada da RECORD no Ceará com exclusividade TV Cidade Fortaleza|Do R7 14/07/2025 - 14h45 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Cidade Fortaleza

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, concedeu entrevista exclusiva à TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, no dia 4 de julho de 2025, e destacou o investimento de mais de R$ 360 milhões na saúde pública cearense para a ampliação dos serviços ambulatoriais e cirúrgicos especializados. “Equipamentos de radioterapia, tomógrafos e ressonância nuclear magnética para centros cirúrgicos. A maioria do recurso, mais de R$ 300 milhões, é de custeio na veia da Secretaria Estadual da Saúde e da Secretária Municipal da Saúde de Fortaleza para fazer funcionar o que vamos abrir”, detalhou.

De acordo com Padilha, o reforço beneficiará leitos, incluindo de Unidade de Terapia Intensiva e salas cirúrgicas, e ampliará a quantidade de funcionários, de equipamentos e de insumos, realizando 1,8 mil cirurgias mensalmente e alcançando milhares de pacientes