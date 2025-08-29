TV Cidade Fortaleza comemora 47 anos de trajetória
Emissora RECORD no Ceará celebra sucesso e conquistas
A TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, comemora seus 47 anos de sucesso em 2025.
O canal iniciou suas atividades em agosto de 1978 e se tornou afiliado à RECORD em 1998, com a qual mantém uma sólida parceria.
Um dos momentos marcantes da trajetória se deu em 2017, quando reformou seus estúdios e passou a transmitir programação com qualidade de som e imagem de TV digital através do canal 8.1.
A TV Cidade Fortaleza integra o Grupo Cidade de Comunicação junto ao portal GCMAIS e às rádios Atlântico Sul FM, Cidade FM, Jovem Pan Fortaleza, Jovem Pan News Fortaleza, Vintage FM, 89 FM, Fátima FM e Cidade AM 860.
De segunda a sexta, os destaques da programação são com “Balanço Geral Ceará”, “Cidade 190” e “Cidade Alerta Ceará”, além do telejornal “Jornal da Cidade”.
As temporadas especiais do “Edgames”, “Atualiza Aí”, “Entre Papos e Sabores” e “Bora Viajar?!” agitam os finais de semana da emissora, que está em contagem regressiva para os 50 anos.
Confira a reportagem: