TV Cidade estreia “Entre Papos e Sabores Especial 300 anos de Fortaleza” Atração da emissora RECORD no Ceará receberá personalidades que fazem parte da história da capital cearense

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A temporada 2026 do programa Entre Papos e Sabores celebra os 300 anos de Fortaleza recebendo personalidades que fazem parte da gastronomia e da história da capital cearense. Comandada pelo chef Edil Costa, a atração será exibida aos sábados, a partir das 13h30, com estreia no dia 7 de março, na emissora RECORD no Ceará.

O Entre Papos e Sabores alia conversas descontraídas com habilidades gastronômicas e promete empolgar os apaixonados por culinária. Convidados especiais irão participar da preparação dos pratos, enquanto também contam os momentos mais marcantes de suas trajetórias.

“Será uma temporada histórica e inesquecível para celebrar os 300 anos da nossa amada Fortaleza”, adiantou o chef e apresentador Edil Costa, que tem ampla trajetória no segmento gastronômico. Professor e colunista, é curador, graduado, pós-graduado e mestrando em gastronomia, sendo referência em reunir as delícias das cozinhas europeias com as cozinhas regionais, especialmente a cearense.