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TV Cidade Fortaleza

TV Cidade Fortaleza reúne grandes nomes do forró em especial junino

Programa da emissora RECORD no Ceará será exibido em três sábados do mês de junho

TV Cidade Fortaleza|Do R7

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Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, reuniu grandes nomes da música nordestina na gravação do especial “São João na Cidade”, com exibição nos dias 6, 13 e 20 de junho de 2026, das 13h30 às 14 horas.

Apresentado pela cantora Fernandinha, o projeto contou com a participação de Taty Girl, Silvânia e Berg, Garota Safada, Amanda Rainha, Junior Vianna e Rafael Alencar.

O programa também terá entrevistas exclusivas, momentos descontraídos e os principais sucessos das carreiras dos convidados especiais. Mais uma iniciativa que fortalece a afiliada da RECORD no Ceará na diversificação do conteúdo.

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