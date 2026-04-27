TV Cidade Fortaleza reúne grandes nomes do forró em especial junino Programa da emissora RECORD no Ceará será exibido em três sábados do mês de junho

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, reuniu grandes nomes da música nordestina na gravação do especial “São João na Cidade”, com exibição nos dias 6, 13 e 20 de junho de 2026, das 13h30 às 14 horas.

Apresentado pela cantora Fernandinha, o projeto contou com a participação de Taty Girl, Silvânia e Berg, Garota Safada, Amanda Rainha, Junior Vianna e Rafael Alencar.

O programa também terá entrevistas exclusivas, momentos descontraídos e os principais sucessos das carreiras dos convidados especiais. Mais uma iniciativa que fortalece a afiliada da RECORD no Ceará na diversificação do conteúdo.