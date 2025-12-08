TV Cidade Fortaleza exibe programação especial de fim de ano Emissora RECORD no Ceará preparou programas especiais, com muita informação e alegria

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza chega ao final do ano com uma programação especial em clima natalino e na expectativa para o ano novo. A emissora RECORD no Ceará exibe um amigo secreto repleto de descontração e surpresas no dia 13 de dezembro, ao meio-dia, com todo o casting participando.

A mesa farta e a gastronomia tomam conta do “Entre Papos e Sabores” especial de Natal, no dia 20, e especial de Ano Novo, no dia 27, ambos às 13h30.

‌



No dia 25, o Balanço Geral Ceará une música e emoção às 6h30 e às 13h45, com apresentações de Italo Cortez, Vanessa A Cantora, Pedro Lessa, Darlinson Rodriguez e Davi Cartaxo, além de entrevistas com o ator Carri Costa, a influenciadora Alice Pinheiro e os radialistas Camila Mathias, Rill Brandon, Julinho Lemos e Evaldo Costa.

O dia do nascimento de Jesus Cristo também será marcado pelo espetáculo “Anjos do Natal”, às 11h30, com a participação de Giovana Bezerra, Marcos Lessa, Paulo Benevides, Vivian Fernandes, Phelipe Carvalho, Davi Valente, Gabi Nunes e Babi Maria.

O primeiro dia de 2026 relembra os principais acontecimentos de 2025 com a Retrospectiva da Cidade, às 6h30 e às 13h45. Tudo isso para aproximar ainda mais a emissora mais querida do estado com seu público cativo!