TV Cidade Fortaleza entrevista presidente Lula com exclusividade Emissora RECORD no Ceará foi o único canal de televisão recebido pela maior autoridade do país

TV Cidade de Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista exclusiva à TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, na manhã de 1º de abril de 2026.

Saúde pública, eleições e economia foram alguns dos assuntos abordados por Lula, que também destacou a importância da TV Cidade Fortaleza e da RECORD para a democracia e a sociedade brasileira.

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As diretoras e sócias-proprietárias do Grupo Cidade de Comunicação, Mayara Silva e Gaída Dias, foram recebidas por Lula após a entrevista. “Agradecemos ao Presidente por conceder essa entrevista exclusiva durante sua vinda ao Ceará”, declarou Gaída.

A presença do petista ao estado ocorreu para inaugurar a nova etapa das obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica em solo cearense.

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Assista à íntegra da entrevista: