TV Cidade Fortaleza entrevista presidente Lula com exclusividade
Emissora RECORD no Ceará foi o único canal de televisão recebido pela maior autoridade do país
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista exclusiva à TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, na manhã de 1º de abril de 2026.
Saúde pública, eleições e economia foram alguns dos assuntos abordados por Lula, que também destacou a importância da TV Cidade Fortaleza e da RECORD para a democracia e a sociedade brasileira.
As diretoras e sócias-proprietárias do Grupo Cidade de Comunicação, Mayara Silva e Gaída Dias, foram recebidas por Lula após a entrevista. “Agradecemos ao Presidente por conceder essa entrevista exclusiva durante sua vinda ao Ceará”, declarou Gaída.
A presença do petista ao estado ocorreu para inaugurar a nova etapa das obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica em solo cearense.
Assista à íntegra da entrevista: