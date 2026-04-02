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TV Cidade Fortaleza

TV Cidade Fortaleza entrevista presidente Lula com exclusividade

Emissora RECORD no Ceará foi o único canal de televisão recebido pela maior autoridade do país

TV Cidade Fortaleza|Do R7

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TV Cidade de Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista exclusiva à TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, na manhã de 1º de abril de 2026.

Saúde pública, eleições e economia foram alguns dos assuntos abordados por Lula, que também destacou a importância da TV Cidade Fortaleza e da RECORD para a democracia e a sociedade brasileira.


As diretoras e sócias-proprietárias do Grupo Cidade de Comunicação, Mayara Silva e Gaída Dias, foram recebidas por Lula após a entrevista. “Agradecemos ao Presidente por conceder essa entrevista exclusiva durante sua vinda ao Ceará”, declarou Gaída.

A presença do petista ao estado ocorreu para inaugurar a nova etapa das obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica em solo cearense.


Assista à íntegra da entrevista:

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