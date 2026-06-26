TV Cidade Fortaleza anuncia novidades para julho Emissora RECORD no Ceará estreia atrações de moda e humor

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza preparou novidades na sua programação para o mês de julho. Uma delas é a chegada do humorista Titela, que comandará um talk show daqueles, com um formato leve e descontraído, reunindo entrevistas, humor e momentos de interação com convidados especiais.

A proposta do programa é ir além das conversas tradicionais. Em um ambiente descontraído, os entrevistados compartilham histórias marcantes, bastidores da carreira e confissões inéditas, garantindo momentos de emoção e diversão para o público.

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Divulgação TV Cidade Fortaleza

E não para por aí. O canal cearense também estreia o novo “Estilo Hype”, que volta reformulado e unindo moda, estilo, saúde, estética, comportamento, arquitetura, design, paisagismo e dicas em geral sob comando da apresentadora e modelo Fernanda Levy.

As datas de estreia serão anunciadas em breve pelo canal.

TV Cidade Fortaleza: a emissora padrão RECORD em todo o Ceará.