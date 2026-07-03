Especial “Em Alto e Bom Som” enaltece forró na TV Cidade Fortaleza Afiliada da RECORD no Ceará reúne grandes nomes do ritmo nordestino para animar os sábados de julho

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza exibe o especial musical “Em Alto e Bom Som” nos dias 4, 11 e 18 de julho, reunindo grandes nomes da música nordestina.

A novidade vai ao ar sempre às 14 horas, levando ao público uma seleção de sucessos do forró e de outros ritmos da região.

‌



O especial contará com apresentações de Wesley Safadão, Claudio Ney e Juliana, Fernandinha, Garota Safada, Raphaela Santos, Lari Lauany, Forró Real, Zé Cantor, Mara Pavanelly, Marcia Fellipe e Lagosta Bronzeada, interpretando músicas que marcaram suas trajetórias.

Enaltecendo a música nordestina, o especial da afiliada da RECORD no Ceará reúne artistas de diferentes gerações para os fãs do ritmo, consolidando a tradição do forró na programação da emissora.