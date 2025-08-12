TV Cidade Fortaleza anuncia Luiz Antônio Oliveira para a Direção Comercial
Emissora RECORD no Ceará divulgou a novidade no mês em que comemora 47 anos
A TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, anunciou a contratação de Luiz Antônio Oliveira como novo Diretor Comercial, responsável por conduzir uma nova etapa de crescimento e consolidação dos negócios no canal.
Reconhecido como um dos nomes mais respeitados do mercado televisivo no Brasil, Luiz Antônio tem em sua carreira passagens por afiliadas da RECORD e de outras redes.
Oliveira acumula conhecimento em TV aberta, TV por assinatura, mídias digitais e conteúdo, além de ter atuado em marketing, análise de mercado e desenvolvimento de estratégias comerciais. O profissional é conhecido pela capacidade de interpretar as tendências digitais que impactam diretamente a estratégia dos clientes, aliado a habilidades sólidas em relacionamento interpessoal e negociação com diferentes áreas e parceiros comerciais.
Além da TV Cidade Fortaleza, Luiz Antônio Oliveira assumirá a Direção Comercial dos demais veículos do Grupo Cidade de Comunicação: o Portal GCMAIS e as rádios Atlântico Sul FM, Cidade FM, Fátima FM, 89 FM, Cidade AM, Jovem Pan Fortaleza, Vintage FM e Jovem Pan News Fortaleza.