TV Cidade Fortaleza e RECORD renovam parceria de sucesso Miguel Dias de Souza Filho, presidente do Grupo Cidade de Comunicação, e André Dias, superintendente de Rede da emissora, assinaram o documento nesta quinta-feira (30)

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza e a RECORD renovaram a parceria de sucesso durante evento na sede da emissora cearense, em 30 de outubro de 2025. O presidente do canal, Miguel Dias de Souza Filho, e o superintendente de Rede, André Dias, assinaram o documento que consolidou a continuidade do exitoso elo.

“Um momento histórico para a TV Cidade Fortaleza e a RECORD, que celebram a parceria de sucesso renovando o elo de respeito e vocação para a comunicação isenta, contextualizada e humanizada, que nos firma com solidez nessa trajetória rumo aos 50 anos”, afirmou o presidente do Grupo Cidade de Comunicação.

Para o superintendente de Rede da RECORD, “este é um momento simbólico e de celebração de uma parceria que vem dando muito certo. Gosto sempre de estar aqui para reforçar essa conexão e mostrar que seguimos juntos, com confiança e sintonia.”

Apresentadores, diretores e colaboradores participaram da solenidade, que teve também momentos com a analista de Mercado e Tendências Larissa Tezzari, que abordou o tema “A Força da TV”; o diretor de marketing Fabiano Freitas, com foco na temática “Da Torcida à Comunidade: Como o branding cria valor coletivo”; o diretor de Apoio à Programação de Rede, Sérgio Gattas, com o tema “Do Bom Dia ao Boa Noite”; o diretor do Núcleo Jornalismo e Conteúdo, Rafael Perantunes, com a abordagem “Estratégias focadas na Rede”; o diretor de Operações Digitais, Alessandro Malerba, que abordou o sucesso da RECORD Plus; e o diretor de Produções de Serviços Digitais, André Sobral, com o tema “ACLR: Insights e oportunidades”.

Rumo aos 50 anos, a TV Cidade Fortaleza integra o Grupo Cidade de Comunicação, maior complexo de mídia do Ceará, composto ainda pelo portal GCMAIS e por oito emissoras de rádio. O canal televisivo iniciou suas atividades em agosto de 1978, porém com o nome de TV Uirapuru, através do canal 8, vindo a se tornar TV Cidade Fortaleza em junho de 1981.

Após retransmitir os sinais do SBT e da Band em solo cearense, a emissora cresceu e, em outubro de 1998, assinou com a RECORD. A TV Cidade Fortaleza reformou seus estúdios e passou a transmitir, a partir de 2017, programação com qualidade de som e imagem de TV digital através do canal 8.1. Desde então, tem liderado o pioneirismo com uma programação eclética, inclusiva e diversificada, a exemplo dos programas “Bora Viajar?!”, Edgames, Atualiza Aí, Cidade 190 e Balanço Geral Ceará.