TV Cidade lança projeto especial “Fortaleza 300 Anos”

A TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, iniciou um dos projetos mais marcantes de sua trajetória: uma grande e emocionante homenagem aos 300 anos da capital cearense. Mais do que celebrar uma data simbólica, a emissora propõe um mergulho profundo na essência da cidade, transformando três séculos de história em uma narrativa viva, plural e cheia de significado para quem constrói Fortaleza todos os dias.

Batizado de “Fortaleza 300 Anos”, o projeto envolve toda a programação da emissora, em uma cobertura especial que une jornalismo, memória, cultura, gastronomia e participação popular. A proposta é clara: contar a história da cidade não apenas pelos livros, mas pelas pessoas, pelos bairros, pelas tradições e pelas transformações que moldaram a capital ao longo dos séculos.

O pontapé inicial foi dado de forma simbólica e histórica: o Jornal da Cidade teve apresentação diretamente do Forte, ao vivo, área que integra a 10ª Região Militar e que remete às origens da capital. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, participou da edição especial em uma entrevista exclusiva. A transmissão especial marcou o início de uma série de reportagens que irão percorrer Fortaleza de ponta a ponta, revelando curiosidades, personagens e fatos marcantes que ajudaram a construir a identidade da cidade.

No Balanço Geral Ceará, o público vai embarcar em uma verdadeira viagem pelos bairros fortalezenses. As reportagens especiais vão destacar histórias de moradores antigos, lideranças comunitárias, iniciativas culturais e curiosidades que muitas vezes passam despercebidas na correria do dia a dia. A ideia é mostrar que cada rua, cada praça e cada comunidade guarda capítulos importantes da história de Fortaleza.

Outro destaque é a produção de um documentário especial, que vai costurar passado, presente e futuro em uma narrativa sensível sobre Fortaleza. O filme vai explorar as transformações urbanas, os contrastes sociais, os movimentos culturais e, principalmente, as histórias de vida que traduzem o espírito resiliente e acolhedor do povo fortalezense. Uma obra que promete emocionar ao falar de memória, pertencimento e esperança.

A programação especial também ganha sabor com o quadro “Papos e Sabores – 300 anos”, dedicado à culinária afetiva e às tradições gastronômicas da capital. O público vai conhecer receitas que atravessam gerações, histórias de cozinheiros e empreendedores da área da alimentação, além de pratos que representam a identidade cultural fortalezense. Uma forma deliciosa de contar a cidade por meio do paladar e das memórias à mesa.

Com esse projeto multiplataforma, a TV Cidade Fortaleza reafirma seu papel como ponte entre a história e o presente, fortalecendo laços com a comunidade e valorizando as raízes culturais da capital. “Fortaleza 300 Anos” é um convite para que cada fortalezense se reconheça como parte viva dessa trajetória.

