Arraiá da Correio 2025 chega ao fim neste sábado (28) Ranniery Gomes e Banda Aveloz comandam a festa com transmissão ao vivo pela TV Correio RECORD TV Correio|Do R7 25/06/2025 - 15h43 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Correio

A TV Correio, afiliada à RECORD, exibe neste sábado (28) a última edição da temporada 2025 do Arraiá da Correio, uma das atrações mais tradicionais do São João paraibano, com 21 anos de história.

Na edição do último sábado (21), o público aproveitou uma tarde repleta de música e emoção ao som da Banda Afrodite e do grupo A Deusa, que animaram a plateia com grandes clássicos do forró.

Divulgação TV Correio

E a festa ainda não acabou! Neste sábado (28), Bruna Borges e Cléber Oliveira comandam a última edição do programa, direto da Vila Sítio São João, com ainda mais animação, música e conteúdo especial. A transmissão ao vivo contará com participações do apresentador Fábio do Bú, que traz os bastidores e mostra a movimentação na vila.

Um dos destaques desta edição final será a reportagem especial da jornalista Joana Rosa sobre a trajetória de Alcymar Monteiro, o eterno rei do forró, dentro da série “Vozes Juninas”.

‌



As atrações musicais ficam por conta de Ranniery Gomes e Banda Aveloz, que prometem fazer todo mundo arrastar o pé a partir das 12h30.

O evento é aberto ao público da Vila Sítio São João, onde os visitantes podem interagir com a equipe da TV Correio direto do Palco Parafuso.

‌



Além da energia ao vivo no local, o Arraiá da Correio será transmitido simultaneamente pela TV aberta e no canal do YouTube da emissora, levando o clima junino para todos os cantos da Paraíba — e do mundo.

Você pode conferir os programas anteriores e o do próxima sábado pelo Canal Oficial: youtube.com/@TVCorreioOficial

‌



Fique por dentro das próximas atrações pelas redes sociais da TV Correio:

Instagram: @correiotv