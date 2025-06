Jornalismo da TV Correio se destaca e garante liderança em horários-chaves na programação Levantamento foi feito na cidade de João Pessoa e constata o avanço consistente da emissora em diferentes faixas de programação TV Correio|Do R7 26/06/2025 - 15h52 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Correio

A mais recente pesquisa de audiência da TV aberta na Paraíba, divulgada nesta quarta-feira (25), confirma a consolidação da TV Correio, afiliada RECORD, como uma das principais escolhas do público paraibano. Realizado entre os dias 15 e 21 de maio, pela KANTAR IBOPE, o levantamento foi feito na cidade de João Pessoa e constata o avanço consistente da emissora em diferentes faixas de programação.

De acordo com os dados, a TV Correio, que é dona da maior programação televisiva local da Paraíba, mantém a segunda colocação no ranking geral, com 23% da audiência, índice superior à soma total de outras concorrentes abaixo da terceira colocação. Um dos destaques especiais acontece no horário do almoço, em que o programa Correio Verdade lidera com 36% da audiência, superando a segunda colocada, que tem 33%, e mantendo ampla vantagem sobre as demais emissoras.

Na sequência da programação, o Correio Debate, apresentado por Hermes de Luna, também se destaca, liderando com 22,17% de audiência. O segundo lugar obteve 9,67%, enquanto o terceiro marcou 7,67% e o quarto não registrou percentual.

No início da noite, o Cidade Alerta, comandado por Fábio Araújo, é líder de audiência com 17,28%. A segunda e a terceira colocadas alcançaram, respectivamente, 10,83% e 7,32% no mesmo horário.

‌



Outro programa que vem apresentando crescimento expressivo é o Jornal da Correio, ancorado por Linda Carvalho, que, segundo a pesquisa, registrou aumento de 12% na audiência entre agosto de 2024 e maio de 2025.

Já o Correio Manhã, que abre a grade de programação local da emissora, teve um crescimento de 50% na audiência, alcançando mais de 400 mil domicílios diariamente.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA – INSTAR ANALYTICS – JOÃO PESSOA – 15 A 21 DE MAIO DE 2025