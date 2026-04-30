“Fala, Muié!”: Anne Gomes é a nova apresentadora do Correio Manhã, na TV Correio Com estreia marcada para segunda (4), jornalista chega para comandar as manhãs com informação, proximidade e um novo jeito de conversar com o público

Divulgação TV Correio

A TV Correio RECORD prepara uma novidade para começar o dia dos telespectadores com ainda mais informação, dinamismo e proximidade. A partir de segunda (4), a jornalista Anne Gomes assume o comando do Correio Manhã, levando ao público um novo estilo de apresentação, leve e conectado com a realidade das pessoas.

Com o bordão “Fala, Muié!”, que volta a ganhar as ruas e as redes sociais acompanhando a apresentadora, a nova fase do programa aposta na identificação imediata com o público e na força de uma linguagem popular, que aproxima a notícia do dia a dia.

‌



Anne chega ao Correio Manhã com a proposta de transformar as manhãs em um espaço de conversa, reforçando a prestação de serviço e informação relevante que já são características do programa, sem perder o ritmo e a energia que o início do dia pede. A ideia é estar ainda mais ao lado do telespectador desde cedo, acompanhando os principais acontecimentos e traduzindo as notícias de forma clara e acessível.

“Estou chegando com muita vontade de falar, de ouvir e de construir junto com o público um programa que seja útil de verdade no dia a dia. A manhã é um momento decisivo, e a gente quer fazer parte dela com informação e proximidade”, destaca a apresentadora.

‌



Exibido de segunda a sexta-feira, o Correio Manhã vai ao ar a partir das 6h, trazendo notícias, prestação de serviço, participação do público e conteúdos que impactam diretamente a rotina dos paraibanos.

A estreia marca um novo momento do programa, que reforça seu compromisso com a credibilidade e, ao mesmo tempo, aposta em uma comunicação mais próxima, humana e conectada com quem está do outro lado da tela.