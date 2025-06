‘Arraiá da Correio’ encerra temporada 2025 com sucesso de público, forró e tradição em Campina Grande Banda Veloz e Ranniery Gomes agitaram o evento, no último sábado (28) TV Correio|Do R7 30/06/2025 - 17h09 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h10 ) twitter

Divulgação TV Correio

A TV Correio finalizou, no último sábado (28), a temporada 2025 do Arraiá da Correio com chave de ouro. Foram quatro edições realizadas diretamente da Vila Sítio São João, em Campina Grande, direto do Palco Parafuso.

Os quatro sábados foram comandados por Bruna Borges, apresentadora do Mulher Demais; Cléber Oliveira, apresentador oficial do Maior São João do Mundo e Fábio do Bú, apresentador do A Hora do Venenoso, guiando o programa com muita animação e interação com o público, além de flashes ao vivo pela Vila.

Divulgação TV Correio

A última edição contou com shows da Banda Aveloz e Ranniery Gomes, que colocaram o público para arrastar o pé. Além disso, a Quadrilha Cultural Xamego Nordestino, Vice-Campeã 2024 da Liga de Quadrilhas Juninas do Vale Paraíba estava presente abrilhantando o evento.

A temporada 2025 trouxe um diferencial, a Série: Vozes Juninas, que contou histórias sobre a vida e trajetória de grandes artistas nordestinos. Nesse sábado, a jornalista Joana Rosa, entrevistou o cantor Alcymar Monteiro, mais conhecido como o Rei do Forró, ele nos contou um pouco da sua trajetória e como chegou até aqui. Além dele, outros artistas como: Santanna, o Cantador, Waldonys e Dorgival Dantas foram entrevistados nas edições anteriores.

Durante o mês de junho, o Arraiá da Correio levou uma vasta programação de qualidade para os lares paraibanos, tanto pela TV quanto pelas plataformas digitais. O público participou ativamente, na Vila Sítio São João, pelas redes sociais ou assistindo às transmissões ao vivo no canal oficial da emissora no YouTube.

A TV Correio agradece ao público, artistas, parceiros e à equipe envolvida na realização de mais uma edição de sucesso. E fica a promessa para a próxima temporada do Arraiá da Correio 2026, com mais cultura, forró e tradição na tela da sua TV CORREIO RECORD.

E se você perdeu alguma edição, ou quer reviver os melhores momentos, todos os programas estão disponíveis no Canal Oficial: youtube.com/@TVCorreioOficial