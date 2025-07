Correio Verdade tem novo apresentador: Danilo Alves assume o comando do programa líder de audiência Danilo se destacou no jornalismo paraibano tanto na reportagem quanto na apresentação, sempre com uma abordagem próxima da realidade das ruas e do dia a dia da população

02/07/2025 - 17h21

