TV Correio realiza evento especial de ‘A Fazenda 17’ com grande público e atrações ao vivo

Divulgação TV Correio

A TV Correio realizou neste domingo (21) um evento especial no Mangabeira Shopping, um dos maiores centros comerciais da Paraíba, para celebrar a estreia de A Fazenda 17, reality show da RECORD. A ação reuniu centenas de pessoas na Praça de Eventos do shopping e foi marcada por muita diversão, interatividade e clima de roça, em sintonia com o espírito do programa.

Divulgação TV Correio

O evento contou com a presença dos apresentadores Serginho Montenegro, Danilo Alves, Bruna Borges e Fábio do Bu, que animaram o público ao lado de diversos influenciadores digitais. Um dos destaques foi a participação da turma da Dona Concinha, que fez sucesso no Rancho do Maia, além de um show musical especial comandado pelo cantor Alisson Lima.

Durante a programação, o público pôde se divertir com brincadeiras temáticas, como o tradicional touro mecânico, além da distribuição de brindes exclusivos. A festa também contou com uma ativação especial: a gravação de uma edição inédita do programa Hora do Venenoso, diretamente do local do evento.

Para o gerente de marketing da TV Correio, Matheus Couto, a ação reforça o vínculo da emissora com o público paraibano:

“Queríamos que os telespectadores vivessem a experiência de A Fazenda fora das telas, e conseguimos isso com muita alegria e participação do público. Foi um momento de celebração e proximidade com quem acompanha a nossa programação todos os dias.”

Divulgação TV Correio

O apresentador Fábio do Bu, um dos anfitriões da festa, também comemorou o sucesso do evento:

“Foi uma tarde maravilhosa, cheia de energia boa! O público entrou no clima, participou das atividades e se divertiu muito. A gente só tem a agradecer por esse carinho.”

O evento foi um sucesso de público e reforça o compromisso da TV Correio em promover experiências únicas para seus telespectadores.