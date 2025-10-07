TV Correio anuncia reestruturação e nova redação Primeiro passo dessa transformação começa na área de jornalismo, com o lançamento de uma nova redação moderna, equipada com tecnologia de ponta

Divulgação TV Correio

A TV Correio, afiliada RECORD na Paraíba, iniciou uma grande reestruturação em sua operação, marcada por inovação, integração e mais conexão com o público paraibano. O primeiro passo dessa transformação começa na área de jornalismo, com o lançamento de uma nova redação moderna, equipada com tecnologia de ponta e pensada para promover maior integração entre repórteres, produtores e editores de texto e imagem.

Um dos marcos dessa nova fase é a nova redação Lena Guimarães, uma homenagem a uma das jornalistas mais respeitadas da Paraíba. Lena foi uma figura importante no desenvolvimento do Sistema Correio, tendo atuado no jornal Correio da Paraíba e depois, na TV Correio, onde participou do programa Correio Debate.

“Ela foi uma grande guerreira, uma grande jornalista. Contribuiu intensamente para o Sistema Correio, tanto no jornal quanto na TV. Mesmo nos momentos difíceis, continuou produzindo com brilhantismo e inteligência. Que essa homenagem traga boas energias e nos inspire a seguir o legado que ela deixou. É muito importante valorizarmos quem fez história, e ela fez.”, comenta Beatriz Ribeiro, CEO do Sistema Correio.

Divulgação TV Correio

Mais jornalismo, entretenimento e interação

A reestruturação da emissora vai além da redação. Nos próximos meses, os telespectadores poderão acompanhar uma programação renovada, com mais jornalismo, entretenimento e interatividade. O objetivo é fortalecer o vínculo com o público e deixar o dia do telespectador mais completo, afinal, a TV Correio é a emissora que tem a cara dos paraibanos.

