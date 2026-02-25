TV Correio estreia cenário 100% virtual e inaugura nova era tecnológica no telejornalismo da Paraíba Jornal da Correio é primeiro produto da casa a aplicar novo padrão, que recebe também nova identidade visual

Divulgação TV Correio

A TV Correio deu mais um passo histórico em sua trajetória de inovação e apresentou, nesta terça-feira, no Jornal da Correio, um cenário 100% virtual. O projeto é pioneiro no estado e figura entre os mais avançados do Nordeste no modelo integrado de geração de caracteres + Realidade Aumentada + Cenário Virtual aplicado ao jornalismo diário.

A estreia marca uma transformação estrutural na linguagem e na operação da emissora. Mais do que uma mudança estética, o novo cenário representa uma evolução tecnológica que integra gráficos em tempo real (GC), elementos de realidade aumentada e ambientação virtual dinâmica, totalmente incorporados ao fluxo editorial e à rotina ao vivo do telejornal.

Divulgação TV Correio

A novidade chega acompanhada de uma renovação completa da identidade do Jornal da Correio. O telejornal estreia nova marca, vinheta e pacote gráfico, alinhando linguagem visual, trilha, motion design e cenografia virtual em um conceito único e contemporâneo. A reformulação consolida um novo padrão estético e narrativo para os produtos jornalísticos da emissora.

Embora já existam iniciativas pontuais na região com uso de realidade aumentada ou cenários virtuais em formatos isolados e experimentais, a TV Correio se destaca pela implementação completa e recorrente no ar. O sistema foi desenvolvido para funcionar de maneira integrada à produção jornalística, ampliando as possibilidades narrativas e oferecendo uma experiência mais imersiva ao público.

Com o novo cenário do Jornal da Correio, dados ganham tridimensionalidade, mapas se tornam interativos, números ganham escala real e o conteúdo passa a dialogar com o espaço virtual de forma dinâmica e inteligente. O resultado é mais clareza na informação, mais impacto visual e mais conexão com o telespectador.

A estreia reafirma o compromisso da TV Correio com a inovação, a modernização tecnológica e a liderança regional. Ao investir em um modelo integrado de GC + Realidade Aumentada + Cenário Virtual aplicado ao jornalismo diário — somado a uma nova identidade visual — a emissora se posiciona entre os projetos mais pioneiros do Nordeste nesse formato.

Mais do que acompanhar tendências, a TV Correio reforça sua vocação de antecipá-las. A nova experiência já foi ao ar nesta terça-feira (24), no noturno Jornal da Correio.