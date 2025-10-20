TV Correio anuncia novidades na programação a partir de novembro Mudanças reforçam o compromisso da emissora com a informação, o entretenimento e a proximidade com o público paraibano

Divulgação TV Correio

A TV Correio, afiliada RECORD na Paraíba, estreia no dia 3 de novembro uma nova grade de programação de segunda a sexta-feira. As mudanças trazem mais tempo de jornalismo ao vivo, a chegada de um novo programa vespertino e ajustes em horários que fortalecem a conexão da emissora com o público.

Pela manhã, o Correio Manhã, apresentado por João Fernandes, ganha mais tempo no ar. O programa, que abre o dia com as primeiras notícias e informações de utilidade pública, agora vai até 8h30, ampliando o espaço para prestação de serviço e participação popular.

À tarde, a emissora apresenta uma nova sequência de atrações locais. O Correio Esporte passa a ser exibido das 13h30 às 13h45, seguido pelo Correio Debate, com Hermes de Luna, das 13h45 às 14h10. Logo em seguida, entra no ar o Correio da Tarde, nova revista eletrônica da TV Correio, que vai das 14h10 às 15h com informação leve, comportamento, prestação de serviço e entretenimento, apresentado por Bruna Borges e Fábio do Bu.

“A nova grade reflete o nosso compromisso em estarmos cada vez mais próximos dos paraibanos, com informação de qualidade e conteúdo que fazem parte do dia a dia de quem nos acompanha”, destaca Maria Cristina Dias, editora-geral de jornalismo da TV Correio.

À noite, o jornalismo também ganha reforço. O Cidade Alerta Paraíba passa a ser exibido até 19h20, garantindo mais tempo para as principais notícias do dia, seguido pelo Jornal da Correio, que segue até 19h55 com um panorama completo dos fatos e acontecimentos do Estado.

“Essas mudanças representam a evolução natural da TV Correio, que se renova para oferecer ao público mais tempo de informação e uma programação ainda mais conectada com o nosso jeito de ser”, reforça Beatriz Ribeiro, CEO do Sistema Correio.

Com as novidades, a TV Correio reafirma seu posicionamento como emissora que valoriza o conteúdo local e mantém sintonia com o slogan institucional “TEM A SUA CARA!”

Divulgação TV Correio

