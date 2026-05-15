TV Correio mantém vice-liderança de audiência, conquista público com nova programação e consolida jornalismo de referência na Paraíba Emissora cresce em participação de público, consolida vice-liderança geral e registra alta de audiência em programas jornalísticos, esportivos, culturais e de entretenimento

Divulgação TV Correio

A TV Correio reafirma sua força junto ao público de João Pessoa e mantém a vice-liderança geral de audiência, segundo a pesquisa mais recente do IBOPE/Instar Analytics, realizada entre os dias 6 e 12 de abril de 2026. A emissora registrou 18% de participação de público, representando crescimento de 12% em comparação a setembro de 2025.

Os resultados reforçam a conexão da emissora com os paraibanos em diferentes faixas horárias, consolidando a preferência do público por uma programação que une jornalismo, prestação de serviço, entretenimento e credibilidade.

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Pela manhã, o Correio Manhã se destacou como o único programa jornalístico do horário a registrar crescimento de audiência, alcançando aumento de 70% na participação de público em relação ao mesmo período do ano passado.

No horário do almoço, a verdade é uma só: com o Correio Verdade no ar, a vice-liderança absoluta é da TV Correio. O programa registrou mais de 611 mil impactos em apenas uma semana, reforçando a força da prestação de serviço, da participação popular e da conexão com o telespectador paraibano.

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Já no segmento político, o Correio Debate se consolidou na liderança entre os programas jornalísticos do segmento, alcançando 26% de participação — resultado superior à soma dos concorrentes — além de registrar mais de 480 mil impactos semanais.

Outros programas da grade também seguem em destaque, como o Cidade Alerta Paraíba, que se mantém líder entre os jornalísticos do mesmo horário, e o Correio Esporte, vice-líder com crescimento absoluto de audiência. Enquanto concorrentes registraram queda de 35%, o programa esportivo da TV Correio cresceu 133%.

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O público também segue escolhendo a emissora no horário do jantar com o Jornal da Correio, vice-líder em audiência, registrando crescimento de 50% e impactando mais de meio milhão de telespectadores em apenas uma semana. O resultado reforça a modernização tecnológica do telejornal, o primeiro da Paraíba a contar com um estúdio totalmente digital.

Nova programação conquista o público

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As estreias da nova programação da emissora também já apresentam resultados expressivos. Os programas É-Negócio e Sabores da Terra conquistaram 28% de share e garantiram a vice-liderança nas tardes de sábado, entre 13h e 14h30, reforçando o interesse do público por conteúdos voltados ao mercado de trabalho, gastronomia, cultura e regionalidade.

Além das novidades de sábado, o público também abraçou o Correio da Tarde, que estreou na pesquisa alcançando liderança em participação de público no segmento. O resultado evidencia a força de um formato que aposta em entretenimento inteligente, informação e proximidade com o telespectador.

Programação de domingo também se destaca na audiência

Os domingos da TV Correio também seguem conquistando o público paraibano. O programa Cantos & Contos, valorizando a cultura nordestina, garantiu a vice-liderança geral de audiência, reforçando a conexão da emissora com as tradições, histórias e raízes culturais da Paraíba.

Já o Correio Cidades segue consolidado na vice-liderança nos lares paraibanos durante as manhãs de domingo, levando informação, prestação de serviço e os principais assuntos das cidades para o telespectador.

Os números demonstram que a TV Correio mantém forte ligação com sua audiência ao longo de toda a programação, refletindo a preferência do público por conteúdo relevante, jornalismo de excelência e entretenimento conectado à realidade dos paraibanos.

“Do início do dia até a hora do jantar, a TV Correio leva informação de qualidade, prestação de serviço e entretenimento para toda a Paraíba. Tenho certeza de que esses resultados refletem o trabalho diário de toda a equipe da emissora e a fidelidade dos nossos telespectadores”, destacou Matheus Couto, gerente de Marketing do Sistema Correio.