‘Verão é na Correio 2026’ estreou no último sábado (10) na TV Correio Lipe Lucena e Yuri Carvalho foram as atrações musicais do primeiro programa da temporada

Divulgação TV Correio

O programa televisivo mais clássico do verão da Paraíba chega a mais uma temporada na programação da TV Correio. Neste ano, o Verão é na Correio promete uma edição ainda mais vibrante, reunindo paisagens deslumbrantes, muita música e experiências que traduzem a energia da estação mais quente do ano. As exibições acontecem todos os sábados de janeiro, às 12h30, com estreia no último sábado (10), ao vivo, em João Pessoa.

Com localização estratégica, o projeto acontece em um espaço central da capital, situado próximo ao Polo Turístico Cabo Branco, reforçando a proposta do programa de integrar lazer, turismo e experiências ao ar livre em um dos principais eixos de desenvolvimento turístico da cidade.

Divulgação TV Correio

Apresentado por Bruna Borges, Fábio do Bú e Serginho Montenegro, o programa percorre, com seu conteúdo, locais importantes da Paraíba, como a Barra de Camaratuba, no litoral norte, com a cultura do povo Potiguara, banho de rio e comidas tradicionais; Ponta de Campina, com passeios náuticos, lancha, banana boat e jet ski; e as falésias da praia de Jacarapé, Costa do Sol, cenário de esportes radicais como o voo de parapente.

Divulgação TV Correio

Ao longo da temporada 2026, o ‘Verão é na Correio’ promete reunir artistas locais e grandes nomes da música nordestina, como os dos cantores Lipe Lucena e Yuri Carvalho, que abrilhantaram a estreia. Além disso, o programa conta com a melhor cobertura de esportes radicais, experiências turísticas e muito entretenimento, consolidando-se como o principal programa de verão da televisão paraibana.