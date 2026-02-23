Correio Conecta reforça integração e estratégia do Sistema Correio Encontro reuniu colaboradores e lideranças para alinhar diretrizes editoriais, fortalecer a atuação em rede e preparar o grupo para os desafios da comunicação em 2026

Divulgação TV Correio

O Sistema Correio realizou, neste domingo (22), o Correio Conecta, encontro estratégico que reuniu cerca de 130 colaboradores no Centro de Congressos, área do Centro de Convenções de João Pessoa. O evento marcou um importante momento de alinhamento institucional, integração de equipes e fortalecimento das diretrizes editoriais e estratégicas do grupo.

Com o slogan “Gente, Conteúdo e Tecnologia”, o Correio Conecta foi idealizado como um espaço de troca, construção coletiva e planejamento, reunindo profissionais da TV, rádio, digital, tecnologia, marketing e mais.

‌



Na abertura, a direção do Sistema Correio destacou a importância da atuação integrada diante dos desafios contemporâneos da comunicação. Em pauta, temas estratégicos como Eleições 2026, diretrizes do Manual de Marca, produção de conteúdo para redes sociais, integração jornalística, inovação tecnológica com foco em Inteligência Artificial, gestão de pessoas e impacto social.

Um dos momentos de destaque foi a participação do superintendente de rede da RECORD, André Dias, que compartilhou reflexões sobre gestão de rede, padronização editorial, inovação e fortalecimento da identidade jornalística em ambientes multiplataforma. A presença da RECORD reforçou a importância da parceria nacional para o crescimento e consolidação da TV Correio no cenário regional.

‌



Ao longo da programação, foram apresentados modelos e diretrizes que poderão ser replicados em toda a estrutura do grupo, com foco na padronização da informação, eficiência de processos e fortalecimento da marca Sistema Correio.

O evento também proporcionou momentos de integração entre as equipes, com ativações especiais, registro audiovisual e entrega de kits personalizados aos participantes.

‌



Publicidade 1 / 14 Google News

Facebook

X (Twitter)

WhatsApp

Link de compartilhamento Divulgação TV Correio

Mais do que um encontro institucional, o Correio Conecta consolidou-se como um movimento interno de fortalecimento cultural e estratégico, reforçando que a integração entre pessoas, tecnologia e conteúdo é essencial para ampliar o alcance e a credibilidade da informação produzida pelo grupo.

O Sistema Correio encerra o evento com um compromisso renovado: atuar de forma cada vez mais integrada, inovadora e alinhada, mantendo como prioridade a qualidade da informação e o impacto positivo na sociedade.

‌



Confira o vídeo do evento: