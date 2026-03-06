TV Correio estreia dois novos programas e reforça investimento em conteúdo local aos sábados Emissora amplia grade e aposta em empreendedorismo e gastronomia regional para fortalecer a identidade dos sábados

Divulgação TV Correio

A TV Correio, afiliada à RECORD, amplia sua grade de programação e estreia, neste sábado (7), dois novos programas que chegam para fortalecer o conteúdo local e dar ainda mais identidade à programação do fim de semana.

Com a proposta de oferecer uma “programação de sábado que tem a sua cara”, entram no ar o é-Negócio, com Rômulo Soares, das 13h às 14h, e o Sabores da Terra, com Gláucia Araújo, às 14h.

A novidade marca uma nova fase estratégica da emissora, com foco em informação, empreendedorismo e valorização da cultura gastronômica regional.

É Negócio: informação, estratégia e visão de mercado

Apresentado por Rômulo Soares, profissional com ampla experiência na área, o é-Negócio nasce com uma proposta abrangente: falar de economia prática, empreendedorismo, grandes empresas, pequenos negócios e histórias de sucesso que inspiram.

Com formato híbrido (entre estúdio e externas) o programa terá entrevistas, quadros fixos e dicas rápidas voltadas tanto para empresários quanto para empreendedores individuais e o público em geral interessado em crescimento profissional e geração de renda.

O diferencial está na condução de quem entende do assunto, trazendo análise, estratégia e visão de mercado para dentro da casa do telespectador.

Sabores da Terra: a gastronomia que representa nossa identidade

Na sequência, às 14h, estreia o Sabores da Terra, com Gláucia Araújo, celebrando o melhor da culinária da Paraíba e do Nordeste.

Também com formato misto, entre estúdio e externas, o programa vai reunir chefs, cozinheiros tradicionais e convidados especiais para apresentar receitas, técnicas e sabores que fazem parte da identidade regional.

A proposta é simples e direta: levar ao público a riqueza da gastronomia nordestina, destacando ingredientes, preparos e tradições que atravessam gerações.

Uma nova fase para os sábados

A estreia dos dois programas reforça o compromisso da TV Correio com o investimento em produção local e com a entrega de conteúdo que dialoga diretamente com o cotidiano do público paraibano.

Ao unir empreendedorismo e gastronomia na mesma faixa, junto ao informativo Correio Verdade, a emissora consolida uma programação de sábado dinâmica, relevante e conectada com os interesses reais da audiência.

é-Negócio, das 13h às 14h.

Sabores da Terra, às 14h.

A partir deste sábado (7), na TV Correio.