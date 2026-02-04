TV Correio prepara cobertura especial do Folia de Rua 2026, com transmissões multiplataforma Programação especial leva ao público os principais blocos, com transmissões ao vivo na TV e no digital durante todo o pré-carnaval

Divulgação TV Correio

O Folia de Rua 2026 vai ganhar uma cobertura completa, dinâmica e multiplataforma na TV Correio. Ao longo de todo o período carnavalesco, o público vai acompanhar de perto os principais blocos, a animação nas ruas e a cultura que fazem do pré-carnaval de João Pessoa um dos mais tradicionais do país.

A programação especial começa com o Jornal da Correio do dia 6, direto da abertura oficial do Folia de Rua no Parque da Lagoa, marcando o início da festa na capital. No dia 11, a cobertura segue com um especial dedicado às Muriçocas do Miramar, um dos blocos mais emblemáticos da folia pessoense, que em 2026 completa 40 anos. Já no dia 13, o destaque fica por conta do irreverente e tradicional Cafuçu, encerrando a série de edições especiais do telejornal.

‌



Além da TV aberta, a emissora reforça sua presença digital com transmissões especiais no YouTube, levando ao público flashes ao vivo que também serão exibidos na programação da TV. As lives acontecem nos principais dias de festa:

Dia 6 – Bloco Vumbora

‌



Dia 8 – Virgens de Tambaú

Dia 11 – Muriçocas do Miramar

‌



Durante todo o período do Folia de Rua, a cobertura contará ainda com reportagens especiais, entradas ao vivo, conteúdos exclusivos para TV e redes sociais, além de campanhas especiais, valorizando a cultura popular, o turismo, a economia criativa e a alegria do carnaval paraibano.

Com essa programação, a TV Correio reafirma seu compromisso de estar onde o paraibano está, levando informação, entretenimento e tradição aos paraibanos, com a maior e mais completa cobertura do Folia de Rua 2026.