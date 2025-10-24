TV Correio é vice-líder geral novamente e reforça posição de destaque “A TV que tem a sua cara” confirma mais uma vez a força do conteúdo local e do jornalismo de credibilidade

Divulgação TV Correio

De acordo com dados da Kantar IBOPE Media – Instar Analytics, referentes ao mês de setembro de 2025, a TV Correio Record garantiu a vice-liderança geral em João Pessoa, com 16% de participação na audiência (share individual).O resultado consolida o desempenho da emissora, que se mantém à frente das demais concorrentes, apresentando ainda outros dados de destaque.

O Correio Manhã segue como um destes grandes destaques da programação, refletindo o compromisso da TV Correio com o conteúdo regional e a proximidade com o público.

O programa registrou 21% de participação domiciliar, uma diferença de 50% a mais que a emissora C e 91% a mais que a emissora D, consolidando a preferência do público nas manhãs paraibanas.

Divulgação TV Correio

LIDERANÇA NOS SEGMENTOS

O Cidade Alerta Paraíba mantém a liderança entre os programas jornalísticos na faixa horária entre 18h e 19h15 (onde o programa está inserido), reafirmando a confiança do público na cobertura factual, na prestação de serviço e na credibilidade da equipe de jornalismo da emissora.O programa superou seus principais concorrentes, sendo o mais assistido entre os noticiários locais do período entre 13 e 19 de setembro.

Divulgação TV Correio

Já o Correio Debate, referência na análise política e econômica da Paraíba, manteve a liderança absoluta no segmento jornalístico, com audiência superior à soma de todos os programas concorrentes, reforçando sua posição como espaço preferido dos paraibanos para entender os temas que impactam o estado.

Divulgação TV Correio

Com esses resultados, a TV Correio reafirma sua marca como a emissora que tem a cara do paraibano, valorizando o conteúdo regional, o jornalismo de qualidade e a conexão diária com o público em todas as faixas de programação.