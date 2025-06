ARRAIÁ DA CORREIO MOVIMENTA CAMPINA GRANDE MAIS UMA VEZ Banda Afrodite e a Deusa animam o próximo sábado (21) na Vila Sítio São João TV Correio|Do R7 18/06/2025 - 17h33 (Atualizado em 18/06/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Correio

O melhor São João da Paraíba é na TV CORREIO/RECORD e ele segue esquentando os corações em Campina Grande. No último sábado (14), a Vila Sítio São João foi cenário da segunda edição do ‘Arraiá da Correio’. O evento celebrou o melhor da cultura nordestina com música, comidas típicas e muita animação em um ambiente que resgata a essência do interior.

O público marcou presença em peso e dançou ao som dos shows de Marcel Gomes e Raifi Souza, que trouxeram no repertório clássicos do forró e canções que embalam o São João.

No próximo sábado (21), tem mais animação e programação de qualidade! No mesmo local, Bruna Borges e Cléber Oliveira comandam a festa, com muita alegria e tradição. Além da participação do apresentador Fábio do Bú com flashs ao vivo pela Vila Sítio São João.

Divulgação TV Correio

“É uma alegria viver tudo que São João de Campina nos proporciona e levar uma mostra da nossa cultura com o Arraiá para Paraíba inteira e pro mundo através das plataformas digitais é motivo de muita alegria e muita honra.” afirmou o apresentador Cléber Oliveira.

‌



As atrações musicais ficam por conta da Banda A Deusa e da Banda Afrodite, que prometem colocar todo mundo pra arrastar o pé mais uma vez a partir das 12h30 da tarde.

Outro destaque da próxima edição será uma reportagem especial sobre a história do cantor Dorgival Dantas, um dos maiores nomes do forró contemporâneo; a matéria vai ao ar durante a cobertura do evento.

‌



O ‘Arraiá da Correio’ segue com programação ao vivo todos os sábados do mês, sempre às 12h30.

Você pode conferir os programas anteriores e o da próxima sábado pelo

‌



Canal Oficial: youtube.com/@TVCorreioOficial

Fique por dentro das próximas atrações pelas redes sociais da TV Correio:

Instagram: @correiotv