Arraiá da Correio 2026 estreou com muito forró ao vivo na Vila Sítio São João Programa leva música, tradição, reportagens especiais e participação do público paraibano para a tela da TV Correio RECORD durante o período junino

Divulgação TV Correio

O Arraiá da Correio 2026 estreou no último sábado (06), na programação da TV Correio/RECORD, levando ao público toda a energia, cultura e tradição dos festejos juninos diretamente da Vila Sítio São João, em Campina Grande. A atração será exibida todos os sábados de junho, sempre a partir das 12h30.

Com apresentação de Bruna Borges e Cléber Oliveira, o programa reúne muita música ao vivo, recebendo dois artistas a cada edição. Na estreia, o palco foi comandado pelos cantores Forró D2 e Matheuszin, que animaram os telespectadores e o público presente com muito forró.

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Além dos shows musicais, o programa conta com apresentações de quadrilhas juninas, reportagens especiais e entradas ao vivo mostrando os bastidores, as atrações e a história da Vila Sítio São João, um dos espaços mais tradicionais dos festejos juninos de Campina Grande. A atração também destaca os principais acontecimentos da cidade durante o período de São João.

Entre os quadros especiais, o “Sabores da Terra” ganha uma edição junina comandada por Gláucia Araújo, apresentando a riqueza da gastronomia nordestina e suas tradições. Já a repórter Karine de Andrade traz, a cada sábado, um resumo dos principais momentos da noite anterior no Parque do Povo.

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Outra novidade da temporada é o quadro apresentado por Joana Rosa, que recebe artistas para conversas exclusivas sobre suas trajetórias na música e a relação com o forró. Entre os entrevistados estão nomes como Limão com Mel e Amazan, além de outros artistas que serão apresentados ao longo das próximas edições.

O Arraiá da Correio 2026 integra a cobertura especial da TV Correio dos festejos juninos, valorizando os artistas nordestinos, a cultura popular e as tradições de Campina Grande, cidade reconhecida por realizar uma das maiores festas juninas do mundo. Ao longo da temporada, o programa levará aos lares paraibanos o melhor do São João, destacando a identidade, a alegria e a riqueza cultural do povo nordestino.

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Confira o primeiro programa: