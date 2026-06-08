TV Correio terá programação especial durante o mês de junho com mudanças temporárias na grade Fins de semana terão atrações especiais e ajustes na programação durante o período junino

Divulgação TV Correio

A TV Correio/RECORD na Paraíba preparou uma programação especial para o mês de junho, com atrações voltadas às celebrações juninas e mudanças temporárias em sua grade de programação. A iniciativa reforça o compromisso da emissora com a valorização da cultura nordestina e das tradições que marcam um dos períodos mais importantes do calendário regional. Aos sábados, a programação especial começa às 12h com o Correio Verdade. Em seguida, às 12h30, o público acompanha o Arraiá da Correio, projeto tradicional da emissora que leva aos telespectadores a essência dos festejos juninos por meio de atrações musicais, reportagens especiais, entrevistas e conteúdos voltados à cultura nordestina.

Durante o mês de junho, o programa também passa a incorporar o conteúdo do Sabores da Terra, atração dedicada à gastronomia, ao turismo e às tradições culturais da região, ampliando o espaço destinado à valorização da identidade nordestina dentro da programação especial de São João.

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Já aos domingos, a emissora terá uma programação especial, com adequações temporárias na grade para a exibição de conteúdos voltados às celebrações de São João. Nos dias 7, 14 e 21 de junho, o programa Cantos e Contos será exibido às 8h, seguido pelo É-Negócio com Rômulo Soares, às 8h20. Na sequência, às 10h, os telespectadores acompanham o especial São João é na Record Nordeste, com conteúdos voltados às tradições, à música e às principais festividades juninas da região.

Reconhecido por seu trabalho de preservação e divulgação da cultura popular nordestina, o Cantos e Contos reúne artistas, músicos, poetas, cordelistas e representantes das manifestações culturais que ajudam a manter vivas as raízes do Nordeste brasileiro.

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No dia 28 de junho, a programação do domingo contará com mais um ajuste especial na grade. O Cantos e Contos será exibido às 8h, enquanto o É-Negócio com Rômulo Soares irá ao ar às 10h. Apresentado por Rômulo Soares, o programa é voltado aos segmentos empresarial, imobiliário, jurídico e de empreendedorismo, trazendo entrevistas, análises e informações sobre negócios, investimentos e desenvolvimento econômico.

As mudanças integram a estratégia da TV Correio de ampliar a cobertura dos festejos juninos e reforçar a valorização da cultura nordestina, levando ao público conteúdos de informação, entretenimento, gastronomia, empreendedorismo e tradições populares.

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A partir de julho, a emissora retomará sua grade habitual de programação.

A TV Correio orienta os telespectadores a acompanharem seus canais oficiais e redes sociais para conferir atualizações e informações sobre a programação especial e não perder nenhuma das atrações preparadas para o período de São João.