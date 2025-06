Arraiá da TV Tropical no Mossoró Cidade Junina Transmissão ao vivo direto do maior São João do Rio Grande do Norte TV Tropical|Do R7 26/06/2025 - 10h34 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h44 ) twitter

Divulgação TV Tropical

A temporada Junina está sendo um sucesso e a abertura do Arraiá da TV Tropical aconteceu dia 07 de junho com a transmissão ao vivo do “Pingo da Mei Dia” direto de Mossoró, o maior bloco junino do mundo.

Apresentado por Priscilla Freire e Cyro Papinha, levando aos potiguares o encontro de 250 mil pessoas celebrando as tradições juninas com 5 horas de transmissão pela TV, e mais de 8 horas de transmissão no nosso canal do youtube que atingiu mais de 200 mil visualizações.

Divulgação TV Tropical

A transmissão mostrou a cobertura completa do evento exibindo os shows de Xand, Leo Santana, Felipe Amorim, Banda Grafith e outras atrações que agitaram esse grande evento.

O Arraiá da Tropical não para por aí. Durante todos os sábados exibimos muita música, gastronomia e as nossas tradições, Priscilla Freire leva os principais festejos do Rio Grande do Norte para todos os telespectadores do estado.